Пекин, 22 июня, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп встретятся в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в июле текущего года в Гамбурге. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Китая.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Председатель КНР Си Цзиньпин и его американский коллега Дональд Трамп встретятся в рамках саммита G20 в немецком Гамбурге в июле 2017 г», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 июня США и Китай начали свой первый диалог по безопасности в Вашингтоне после избрания Дональда Трампа главой Белого дома.

Член Госсовета Китая Ян Цзечи выступил сопредседателем в рамках двустороннего диалога совместно с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Читайте также: США и КНР налаживают диалог в сфере безопасности

Читайте также: Катар на Панаму: как США и Китай разменивают сферы влияния