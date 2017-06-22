Рамалла , 22 июня, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Старший советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер провел 22 июня «продуктивные» встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщает Agence France-Presse.

Lori Berkowitz Джерад Кушнер

Советник президента пытался достичь соглашения между Палестиной и Израилем по возобновлению переговоров, замороженных в 2014 году.

«Три представителя США обсудили возможные шаги премьер-министра Нетаньяху, признав главную роль Израиля в обеспечении безопасности в регионе», — говорится в заявлении Белого дома.

«Встреча была продуктивной, и обе стороны подтвердили свое желание в конечном счете достичь прочного мира между израильтянами и палестинцами, что укрепит стабильность в регионе», — подчеркивается в заявлении.

Во время встречи с лидером Палестинской автономии Махмудом Абассом и его старшими советниками диалог также носил плодотворный характер.

«Кушнер и Гринблат [Советник Трампа по Ближнему Востоку] обсудили приоритеты президента Аббаса, признав необходимость крупных инвестиций в палестинскую экономику», — отмечает Белый дом.