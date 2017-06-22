Знаменск, Астраханская область, 22 июня, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Мрачный инцидент с жителем города Знаменска (Астраханская область) произошел после просмотра матча Кубка конфедераций FIFA-2017, пишет газета «Волга».

Мунк Эдвард. Крик. 1893

В соцсетях жительница Знаменска Екатерина Веляева написала, что в ее подъезде в доме 23 на улице Янгеля чуть не случилось несчастье. Неизвестный мужчина 35−40 лет пришел к своему другу, чтобы вместе с ним посмотреть матч между сборными России и Португалии.

Во время игры он выбежал в подъезд и, видимо, впав в невменяемое состояние, пытался причинить себе вред. В подъезде была обнаружена кровь. Как уточнила женщина, астраханец был пьян.

«Много видела, но такого никогда», — написала она.

Как сообщил друг болельщика, во время матча тот внезапно заявил, что за ним следят спецслужбы и что он не может с этим мириться. По словам его друга, он был трезв.

Напомним, Россия проиграла Португалии матч Кубка конфедераций со счетом 0:1. Гол забил португальский нападающий Криштиану Роналду. Мяч был отправлен в ворота российской сборной головой на восьмой минуте.