Оренбург, 22 июня, 2017, 07:40 — ИА Регнум. В Оренбурге в патриотической акции «Свеча памяти» приняли участие 7,5 тыс. человек. Участниками стали политики, представители исполнительной и законодательной власти, студенты, неравнодушные граждане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Павел Рубанов Тысячи оренбуржцев приняли участие в акции «Свеча памяти»

Напомним, в предыдущие годы акция традиционно проводилась на набережной реки Урал. В связи с ремонтом на улице Советской и реконструкцией набережной мэрия приняла решение о проведении мероприятия на проспекте Победы.

Акция завершилась у мемориального комплекса «Вечный огонь» и стелы «Оренбург — фронту», где зажженные свечи установили на специализированные помосты. Кроме того, участниками молодежных организаций У стелы «Оренбург — фронту» молодежь выложила из свечей год начала Великой Отечественной войны.

Ежегодно, 22 июня, в ознаменование годовщины начала Великой Отечественной войны отмечается День памяти и скорби. В этот день во всех муниципалитетах Оренбургской области пройдут митинги, минуты молчания и другие торжественно-траурные мероприятия.

По традиции в этот день министерство социального развития области при содействии отдела по церковной благотворительности и социальному служению Оренбургской епархии РПЦ организуют панихиду для вдов погибших участников Великой Отечественной войны. Мероприятие состоится в храме Святой Троицы при больнице им. Н.И. Пирогова. По окончании панихиды будет дан концерт силами Братства православных следопытов.