Лас-Вегас, США, 22 июня, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский признан лучшим вратарем НХЛ сезона 2016/17. Об этом 22 июня сообщает официальный сайт лиги.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!. Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккейные звезды

Церемония вручения индивидуальных призов НХЛ прошла в ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе. Сергей Бобровский получил приз «Везина Трофи», как лучший вратарь сезона.

Эта награда стала для Бобровского второй в карьере. Голкипер уже становился обладателем «Везина Трофи» в 2013 году.

На награду претендовали также Брэйден Холтби из «Вашингтона» и Кэри Прайс из «Монреаля».

В минувшем сезоне Бобровский провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, семь из которых он отыграл «на ноль». Бобровский отражал за игру в среднем 93,1% бросков по своим воротам.

Напомним, «Коламбус» выбыл из борьбы за Кубок Стэнли на стадии четвертьфинала восточной конференции. Клуб уступил чемпиону лиги «Питтсбургу» со счетом 1:4.