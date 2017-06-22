Железнодорожный, Московская область, 22 июня, 2017, 07:28 — ИА Регнум. При повторной экспертизе у мальчика, погибшего в ДТП в Железнодорожном, было выявлено наличие алкоголя в крови, об этом сообщает 21 июня пресс-служба СК РФ по Московской области.

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«Как установлено, в заключении эксперта указано, что в крови погибшего обнаружен этиловый спирт, содержание которого составляет 2,7% промилле», — отметили в ведомстве.

Следователями были изъяты образцы крови погибшего ребенка и проведена молекулярно-генетическая экспертиза, согласно которой кровь действительно принадлежит потерпевшему.

Были изъяты следы крови и в автомобиле, причастном к ДТП. Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в крови также был обнаружен алкоголь.

«В рамках расследования уголовного дела следователи намерены установить обстоятельства прижизненного употребления ребенком алкоголя. В настоящее время продолжается производство комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщают в пресс-службе.

Однако, по словам отца погибшего мальчика, спирт могли закачать уже в мертвого ребенка.

Напомним, что дело под личный контроль взял глава МВД Владимир Колокольцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в городе Железнодорожный Московской области во дворе жилого дома был насмерть сбит 6-летний мальчик. Согласно экспертному заключению, ребенок находился в нетрезвом состоянии. Водителем, сбившем мальчика, оказалась местная жительница. Ей предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

19 июня стало известно, что тело мальчика эксгумируют, чтобы повторно определить был ли он в состоянии алкогольного опьянения. Родители мальчика заявляют, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца. При этом часть доказательств была уничтожена.