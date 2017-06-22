Лондон, 22 июня, 2017, 07:23 — ИА Регнум. Королева Великобритании Елизавета II открыла сессию нового созыва парламента 21 июня, сообщает Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Елизавета II

Традиционная речь королевы была посвящена главным направлениям работы правительства и парламента, который был сформирован по итогам досрочных выборов 8 июня.

Приоритетом в работе правительства Терезы Мэй на два года является рассмотрение 24 законопроектов, которые оно намерено принять в течение двух лет.

Среди них законопроект об отмене «Акта о Европейских сообществах» 1972 года, согласно которому страна стала членом ЕС.

Планируется также имплементировать нормы Евросоюза, к которым привыкли британцы, в законодательство страны.

Парламентская сессия продлится не один год, а два в связи с переговорами по Brexit, который должен состояться в 2019 году, пишет издание.

Напомним, переговоры между Брюсселем и Лондоном стартовали 19 июня и должны продлиться до ноября 2018 года, после чего в течение полугода национальные парламенты должны будут ратифицировать сделку.