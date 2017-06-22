Владивосток, 22 июня, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Во Владивостоке сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби состоялась акция «Свеча памяти» — люди пронесли в руках зажжённые свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. По мнению председателя городского Совета ветеранов Сергея Кондратенко, наша история должна стать для всех хорошим уроком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Primorsky.ru День памяти и скорби во Владивостоке

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Primorsky.ru День памяти и скорби во Владивостоке

На территории всех муниципалитетов Приморья в День памяти и скорби проходят памятные акции и митинги. Владивосток не первый год подряд присоединяется к мероприятию «Свеча памяти». Сотни людей — ветераны, школьники, курсанты, общественники, военнослужащие — прошли по Корабельной набережной до мемориала «Боевая слава ТОФ» с зажжёнными свечами в руках в память о земляках, которые не вернулись с фронта.

Памятная колонна возложила живые цветы и венки к Вечному огню и почтила память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

«Наша история должна стать хорошим уроком для нас всех. Сейчас многие пытаются разрушить существующий мир, проводят провокационные мероприятия. Но мы не должны поддаваться на эти веяния. Наша независимость — это то, чего добивались советские солдаты», — отметил председатель Совета ветеранов города Владивостока, по убеждению которого современники обязаны не допустить повторения кровопролитной войны.

Primorsky.ru День памяти и скорби во Владивостоке

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В субботу, 24 июня, во Владивостоке состоится приуроченная ко Дню памяти и скорби акция «Дороги памяти». Ежегодно участники автопробега посещают мемориальную гвардейскую Краснознамённую подводную лодку С-56, Мемориальный ансамбль памяти моряков торгового флота, погибших в годы войны, братскую могилу моряков ТОФ, которые пали в боях 1945 года, музей Техники XX века.

Колонна стартует в 12:30 от Корабельной набережной Владивостока.