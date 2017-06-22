Южно-Сахалинск, 22 июня, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Ученые обнаружили на Сахалине следы древней цивилизации, возраст которой насчитывает более 230 тыс. лет. Ранее считалось, что люди появились на островах не более 4 тыс. лет назад, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vihljun Мыс Тихий на Сахалинском побережье Охотского моря

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Самое древнее поселение потомков неандертальцев — палеоантропов — обнаружили археологи Сахалинского Государственного университета неподалеку от озера Лебяжьего в Долинском районе. Возраст большинства артефактов — более 230 тыс. лет. Стоянку назвали «Сенная-1» в честь протекающей рядом реки.

Еще одну стоянку, более позднего периода, обнаружили вблизи реки Лютога. Древние сахалинцы жили общиной, занимались охотой и рыбной ловлей, причем — у них были лодки.

Они были вполне цивилизованны и поддерживали тесные контакты со своими соседями с острова Хоккайдо.

Исследования ученых опубликовала компания «Сахалин Энерджи» в своем альманахе «Археологическое наследие Сахалина». Это уже шестая по счету книга об удивительных археологических находках сахалинских ученых, изданная компанией.

Ученые не исключают, что найденные стоянки — ключ к разгадке древнейшего заселения не только Сахалина, но и всего Японского архипелага. «Сенная-1» — многослойный памятник нижнего палеолита, древнекаменного века, где люди обитали на протяжении десятков тысяч лет.

В числе находок, обнаруженных археологом Владимиром Субботиным — орудия труда: молоты, скребла, разделочные ножи и многое другое. Самые древние орудия труда сделаны методом расщепления гальки, для чего использовались массивные наковальни и каменные отбойники. Техника обработки орудий труда столь необычна, что ученые сомневаются — дело ли это рук человека. Среди находок — одежда и обувь.

Еще одна из многочисленных загадок — на Сахалине нет месторождения вулканического стекла «обсидиана». Оно имеется лишь на Хоккайдо. Между тем, археологи нашли множество наконечников и других изделий именно из этого материала. Это может говорить и о том, что древние сахалинцы занимались торговым мореплаванием к своим соседям на Хоккайдо, совершали обмены товарами.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин и Курилы имеют мощный потенциал для развития туризма как внутреннего, так и въездного. В активе островного региона — уникальная природа, горячие целебные источники Кунашира, а также — стоянки древних людей. Однако, по данным Ассоциации туроператоров России, регион не пользуется популярностью среди российских туристов. Причинами могут быть транспортная недоступность и неразвитая инфраструктура.