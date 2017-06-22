Петропавловск-Камчатский, 22 июня, 2017, 07:08 — ИА Регнум. На Камчатке 22 июня местные жители первыми в стране почтили память земляков, которые ушли на фронт во время Великой Отечественной войны, и не вернулись. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, акция «Свеча памяти» прошла в 4 утра в крупнейших городах региона.

Ольга Полымарь Свеча памяти в Елизове

Ольга Полымарь Елизово 22 июня

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Однако слишком массовыми эти акции назвать вряд ли получится. В Петропавловске-Камчатском в Парк Победы пришло чуть более ста человек — это вместе с организаторами и политическими деятелями. После слов благодарности ветеранам, присутствующие почтили память героев войны минутой молчания. Затем к мемориальной стене морские пехотинцы возложили венок, а горожане установили свечи, которые держали в руках на протяжении всей акции.

Больше людей, если верить сообщениям местной администрации, было на подобной акции во втором по величине городе на Камчатке — в Елизове. Там, как говорят организаторы, собралось больше 500 человек.

Татьяна Жаглина Свеча в Петропавловске

При этом потомки фронтовиков принесли портреты своих родных и близких. К Мемориальному комплексу Памяти участников Великой Отечественной войны елизовчане, люди разных возрастов, возложили свечи и цветы и почтили минутой молчания тех, кто смело бросался в атаку, самоотверженно трудился во благо фронта, погибал в концлагерях.

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби продолжились на Камчатке ритуалом отдания воинских почестей в Парке Победы в столице региона. Здесь уже собрались сотни людей. Вечером на главной площади города пройдет еще одна акция — «Памятный вальс 41 года», посвященный выпускникам школ, которые ушли на фронт сразу после выпускных балов 1941 года.

Татьяна Жаглина День памяти и скорби в столице Камчатки

За все годы войны с Камчатки на фронт ушли 23 292 человека, из них Петропавловск-Камчатский отправил 14 607 человек. В Книге Памяти Камчатки — 2243 имени камчатцев, не вернувшихся с полей сражений.