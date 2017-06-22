Красноярск, 22 июня, 2017, 07:06 — ИА Регнум. В городском парке флоры и фауны «Роев Ручей» страдают от жары медведи. Сотрудникам приходится постоянно обливать их прохладной водой. Белым медведям, как ни странно, легче. В их вольере есть бассейн, и хищники проводят в воде столько времени, сколько захотят.

Alexas_Fotos Медведь

Для других видов зверей сотрудники открыли зимние вольеры — в них не попадает солнечный свет и прохладно. Особого внимания требуют животные в возрасте, сообщает ОТР.

Ирина Калинченко, ветеринарный врач парка «Роев Ручей»:

Это серый волк, который у нас очень старенький, которому тяжело ходить, тяжело перемещаться по вольеру и найти где-то укрытие, чтобы спрятаться. Мы сделали ему укрытие, регулярно поливаем его водичкой и планируем перевести его в прохладное помещение.

Горожане о грядущей жаре знали заранее. Кто смог, спланировал время так, чтобы среди недели поехать на пляж. Ближе к воде сейчас предпочитают держаться и птицы — не только утки, но и голуби. Был ли побит температурный рекорд — красноярские синоптики пока не сообщали.