Воронеж, 22 июня, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Воронеж присоединился к общенародной акции «Свеча памяти» 22 июня, передает корреспондент ИА REGNUM. В 04:00 22 июня на площади Победы волонтеры, студенты, курсанты и просто воронежцы, пришедшие почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны, зажгли свечи.

Зоя Емельянова ИА REGNUM В Воронеже в память о павших героях Великой Отечественной войны зажгли свечи памяти

Зоя Емельянова ИА REGNUM Юноши и девушки выложили лампадками надпись «Помним» и звезду

Участники акции — около 200 человек — собрались на площади Победы у Мемориала защитникам Родины.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Память погибших почтили минутой молчания

Алексей Жерносеков ИА REGNUM Волонтер

Алексей Жерносеков ИА REGNUM В числе пришедших в ранний час на площадь Победы — студенты, курсанты, простые воронежцы

Волонтеры пришли на площадь заранее: они зажгли лампады, выложили надпись «Помним» и пятиконечную звезду.

Зоя Емельянова ИА REGNUM «Свеча памяти»

В 04:00 — в час, когда ровно 76 лет стало известно о вероломном нападении нацистской Германии на Советский Союз, — стартовала акция. В ней приняли участие и студенты, и члены волонтерских и патриотических движений, курсанты.

Зоя Емельянова ИА REGNUM

Воронежцы почтили память советских воинов, мирных жителей, погибших, но отстоявших Родину, минутой молчания.

Зоя Емельянова ИА REGNUM Участник акции

Сегодня же у всех мемориалов города состоится возложение венков. Также на площади Победы, у Музея-диорамы, у памятника Славы пройдет общегородская патриотическая акция «Мы помним». Традиционно соберутся воронежцы и у памятника генералу Ивану Черняховскому: в июне — июле 1942 года он был командующим 18-м танковым корпусом на Воронежском фронте, а с июля 1942 года до апреля 1944 — командующим 60-й армией. За операцию по освобождению Воронежа представлен к ордену Красного Знамени.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия напала на Советский Союз, рассчитывая в течение двух месяцев разбить советские войска и взять Москву. Однако планы противника натолкнулись на ожесточенное и мужественное сопротивление советского народа. В итоге война закончилась разгромом нацистов и капитуляцией Германии. Для советского народа почти четыре года войны обернулись громадными потерями: по официальным данным погибли 26,6 млн человек, хотя называются и другие, гораздо большие цифры.