Берлин, 22 июня, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Депутаты бундестага следующего созыва решат вопрос о создании поста уполномоченного лица по вопросам антисемитизма в ведомстве канцлера, передает 21 июня Die Tagesschau.

Ru.m.wikipedia.org Опознавательный знак евреев в нацистской Германии

Напомним, парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября 2017 года, поэтому есть множество вопросов, обсуждение которых отложено для нового состава бундестага.

Статс-секретарь ведомства канцлера Гюнтер Крингс не исключил появление нового поста в связи с нарастающими антисемитскими настроениями в Германии.

«Это будет домашним заданием для нового созыва», — подчеркивает он на заседании бундестага.

Отчет экспертной комиссии по вопросам притеснения меньшинств показал, что антисемитские тенденции растут среди мусульман и представителей праворадикальных движений, а также увеличивается количество преступлений против евреев.