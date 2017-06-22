Берлин, 22 июня, 2017, 06:31 — ИА Регнум. Турецкая религиозная организация Diyanet раскритиковала открытие новой «либеральной» мечети в Берлине, передает 21 июня Die Tagesschau.

Ludovic Bertron Флаг ЛГБТ

Diyanet утверждает, что она имеет связь с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года.

Однако одна из основателей новой мечети феминистка Сейран Атес заявила, что никакой связи мечети с Гюленом они не имеют.

«Мы хотим послать миру призыв против терроризма и извращенного толкования нашей религии», — отметила она.

Мечеть открыта как для шиитов, так и для суннитов (разные ветви ислама), к участию в служении допускаются как женщины, так и мужчины, ношение платка необязательно, представители ЛГБТ-сообществ также свободно могут исповедовать свою веру в стенах новой мечети.

Члены турецкой организации подчеркивают, что мечеть «подорвет и уничтожит истинную религию ислам».

Они считают, что терроризм и экстремизм невозможно побороть подобными действиями. «Либеральная» мечеть, наоборот, игнорирует основные правила религии, это, согласно их мнению, тоже экстремизм.