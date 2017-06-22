Томск, 22 июня, 2017, 06:21 — ИА Регнум. В Лагерном саду города Томска в ночь на 22 июня собрались более 500 человек, чтобы зажечь свечи в память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Новости в Томске».

Мэрия Томска В Томске прошла акция «Свеча памяти»

В городской мэрии ИА REGNUM уточнили, что в акции приняли участие полторы тысячи томичей. Почтить память павших в войне пришли представители разных поколений: дети, внуки и правнуки победителей. Ветераны Великой Отечественной войны в этом году в памятном мероприятии не участвовали.

Мэр Томска Иван Кляйн считает, что акция «Свеча памяти» стала по-настоящему народной.

«Томичи собираются целыми семьями и зажигают свечи в знак благодарности павшим и вечной памяти героям. Ежегодно в эту ночь Лагерный сад горит тысячами огней, напоминая о самой страшной войне в истории», — сказал он.

Международная акция «Свеча памяти» в Томске проходит в восьмой раз. В этом году городское управление культуры подготовило две тысячи свечей. Почетную караульную службу у мемориала Боевой и Трудовой Славы несли представители штаба Поста №1.

Также сегодня, 22 июня, в Томске пройдут и другие памятные мероприятия: торжественное возложение цветов к мемориалу Боевой и Трудовой Славы в Лагерном саду, на Южном мемориальном кладбище состоится митинг, посвященный Дню памяти и скорби, в котором участие примут ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы погибших, представители городской и областной власти и общественности города. После окончания торжественного митинга к братской могиле солдат, умерших в томском госпитале, будут возложены цветы. Митинги с минутой молчания и возложением цветов 22 июня пройдут также и на присоединенных территориях Томска: в пос. Тимирязево, д. Лоскутово, в пос. Дзержинское, д. Эушта и на центральной площади пос. Светлый. В связи с 76-й годовщиной начала Великой Отечественной войны на зданиях муниципальных предприятий и учреждений будут приспущены государственные флаги РФ и флаги Томска.

Отметим, что к началу Великой Отечественной войны в Томске насчитывалось более 150 тысяч человек. В пределах нынешней Томской области проживало около 600 тысяч человек. В Томск были эвакуированы заводы, институты, правительственные учреждения, предприятия, госпитали, технические училища, детские дома, население, всего более 60 тысяч человек. Мобилизовано было более 130 тысяч человек, не вернулся с фронта каждый второй, около 70 тысяч воинов.

В годы Великой Отечественной войны в Томске формировались, уходили на фронт, принимали раненых и лечили 32 госпиталя. Среди них госпитали 669, 670 и 671 сформированы в Томске и убыли под Москву в июле 1941 года. Умерших в Томске хоронили на пяти кладбищах, расположенных в районах Томск-1 («Южное»), Томск-2, на Преображенском кладбище. Преображенское кладбище и кладбище по Иркутскому тракту уничтожены при позднейшей застройке.

На Мемориале в Лагерном саду установлены памятные знаки со списками Героев Советского Союза и кавалеров Ордена Славы 1-й степени, кто родился, учился, работал в Томске и области.

«Свеча памяти» — это международная акция, которая проходит ежегодно с 2009 года накануне Дня памяти и скорби. Первой акцию начала Камчатка. Затем к акции в память о защитниках Отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков, присоединилась вся Россия и ещё 80 стран мира.