Хабаровск, 22 июня, 2017, 06:30 — ИА Регнум. В День памяти и скорби в свободном порту Ванино возложили венки к обелиску Победы, вспомнили первый день войны и тех, кого нет, а также поблагодарили ветеранов и тружеников тыла за Великий подвиг, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной Иван Федорович Пазухин и ребята из Совета молодежи угольного порта Дальтрансуголь

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Они, как всегда — в строю. Как 72 года назад, так и сегодня. Ветераны Великой Отечественной в свободном порту Ванино 22 июня вместе со своими земляками, вспоминают тот страшный день, когда все радиостанции Советского Союза, голосом Левитана, объявили о начале самой страшной войны в истории страны. У каждого этот день, и эта война были свои. Общей, единой была лишь Победа.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Ветеран Великой Отечественной Иван Федорович Пазухин и ребята из Совета молодежи угольного порта Дальтрансуголь

Уроженец Горьковской (ныне Нижегородской) области Иван Пазухин на фронт призван был 17 лет от роду. Имел на тот момент Иван целых 5 классов образования, считалось — грамотный!

«Погрузили нас в эшелон и отправили на Дальний Восток, в город Свободный, Амурской области — рассказывает ветеран. — Командир полка когда узнал, что у меня 5 классов, сразу сказал: «в разведку!». Так я и стал разведчиком 1628-го истребительного противотанкового артиллерийского полка. После войны наш полк был награжден орденом Александра Невского», — вспомнил Иван Федорович Пазухин.

Из Наградного листа Пазухина Ивана Федоровича: «Наградить медалью «За боевые заслуги» разведчика-наблюдателя Пазухина Ивана Федоровича за то, что он при бое за город Сун-у доставил важные документы в штаб полка, прорвавшись сквозь минометный огонь».

Словно в награду за проведенную на войне юность, судьба подарила Ивану Федоровичу прекрасную семью. Вместе с женой они воспитали пятерых замечательных детей, 11 внуков и 11 правнуков.

Помимо боевых наград у Ивана Пазухина имеются и трудовые: много лет после войны он работал на Дальневосточной железной дороге. В толстой папке — огромное количество Почетных грамот — за добросовестный труд. Первые из них украшены портретом Сталина и датированы началом 50-годов прошлого века.

Сегодня Иван Павлович возглавляет районный Совет ветеранов войны. Он по-прежнему ведет очень активную жизнь, особенно дружит с молодежью. Не один год продолжается дружба ветерана с Советом молодежи крупнейшего угольного порта СУЭК — АО «Дальтрансуголь». Молодые рабочие частые гости в квартире ветерана, а Иван Павлович с большим удовольствием приезжает в гости в угольный порт. Говорит, что современная техника и грамотные, прекрасно образованные молодые специалисты вызывают у него восхищение.

«Когда вижу этот порт, ребят молодых, понимаю, как нельзя лучше, за что воевали!», — говорит ветеран.

Еще и 15 лет не исполнилось жительнице поселка Токи Валентине Венедиктовне Сусловой, когда началась война.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Труженица тыла Валентина Венедектовна Суслова и председатель Совета молодежи АО Дальтрансуголь Андрей Парахин

В маленьком уральском городке Усть-Катав во имя Победы работали все — и женщины, и старики, и дети. 14-летняя Валя освоила азбуку Морзе, выучилась на связиста и пошла работать.

«Работа очень ответственная — все связисты, даже вот такие, как я, дети, были военнообязанными. Нам на каждую смену выдавали пистолет, на стрельбища возили, где мы стрелять учились», — рассказала Валентина Суслова.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Труженица тыла Янина Степановна Макаренко

Когда началась война, семья Янины Степановны Макаренко жила в Амурской области, в селе Сахатино Мазановского района. 11-летняя Яна наравне со взрослыми работала в колхозе летом, а зимой отправлялась на лесозаготовки.

«Помню, мороз был под 60 градусов ниже нуля, — вспоминает Янина Степановна, — птицы на лету падали. А мы работали. Надо было работать. Для фронта. Но жили очень дружно. Помогали друг другу. Да и сегодня молодежь у нас хорошая».

Ольга Демиденко ИА REGNUM Труженик тыла Иван Павлович Сазанаков с супругой Галиной Георгиевной

В поселке Токи проживает Иван Павлович Сазанаков. В этом году, впервые, Иван Павлович встречает День памяти и скорби один, без своей жены, Галины Георгиевны. В лихие военные годы, еще будучи 14−15 летними подростками, они работали в Хакассии, в колхозе.

— «Тяжело, конечно, было, голодно, взрослые мужчины на фронте, все на женских да на детских плечах, все для фронта. Еще и в школе учились — от занятий никто не освобождал», — рассказал ветеран

У Сазанаковых большая семья — четверо детей, 10 внуков и девять правнуков. И всем ветераны передали уважение к труду, ответственность за порученное дело.

В этот день в Советской Гавани вспоминают героев, с именами которых связана история города.

Тайна старой могилы

В 2004 году военный пенсионер из Советской Гавани Владимир Бабенко обнаружил в тайге под Советской Гаванью могилу. На добротно сделанном гранитном надгробии значилось, что похоронен там подполковник Александр Иванович Потемкин, 31 года от роду. Похоронен в 1953 году.

Центральный военно-морской архив Герой Великой Отечественной Александр Потемкин похоронен в тайге под Советской Гаванью

Захоронение ни в каких архивах не значилось. О своей находке мужчина сообщил журналистам и краеведам.

Почти 2 года ушло на то, чтобы разгадать тайну старой могилы, которой, согласно всем реестрам и документам, в данном месте не должно было быть.

Разгадка потрясла всех. В глухом лесу под Советской Гавань похоронен Александр Иванович Потемкин — один из самых известных военных летчиков Великой Отечественной.

Молодой 22-летний летчик в одном из самых первых своих воздушных боев сбил вражеский самолет, за штурвалом которого находился маститый гитлеровский ас лейтенант Хельмут Гролльмус, на счету которого было 75 сбитых советских самолетов.

Александр Потёмкин успешно воевал до конца войны. Всего совершил 283 боевых вылета, в 44 воздушных боях сбил лично 11 самолётов противника и 3 — в группе. Александр Потёмкин награждён тремя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского и Отечественной войны 1-й степени, а также медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». О нем не раз писали фронтовые газеты. Он горел в самолете, лежал в госпитале. Имел благодарность Верховного Главнокомандующего за участие во взятии городов Кенигсберг, Выборг, Таллин, Пиллау .

12 июня 1953 года командир 949-й отдельной разведывательной эскадрильи подполковник Александр Иванович Потёмкин погиб при исполнении служебных обязанностей в небе Советской Гавани.

В те времена многое на побережье Татарского пролива было секретным. О неизвестном никому аэродроме в тайге вообще никто не знал. Что за задания выполнял герой войны летчик Александр Потемкин — можно только гадать. Некоторые эксперты предполагали, что базировавшийся в советско-гаванской тайге аэродром был так называемым «аэродромом подскока», а его нахождение там связывают с событиями на Корейском полуострове. Но все это — лишь предположения.

Сейчас могила героя находится под опекой школьных патриотических отрядов и Совета ветеранов. Советско-гаванские школьники смогли разыскать родственников героя, которые приезжали в Советскую Гавань несколько лет назад.

Вечная память

22 июня в Хабаровске проходят памятные церемонии. Военнослужащие, жители города, представители общественных организаций возложили цветы к Вечному огню мемориала на площади Славы.