Якутск, 22 июня, 2017, 06:07 — ИА Регнум. В столице Магаданской области в День памяти и скорби монумент «Узел памяти» в сквере Победы украсили цветами. Дождь не помешал людям прийти туда и вспомнить не только тех, кто погиб на войне, но и о её участниках, ушедших из жизни уже в мирное время, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА MagadanMedia День памяти и скорби в Магадане

ИА MagadanMedia День памяти и скорби в Магадане

Вспоминали страшные годы ветераны, участники боевых действий и вдовы погибших героев. На мероприятии присутствовали также сотрудники правоохранительных органов, активисты общественных патриотических организаций и многие другие, сообщили в пресс-службе думы Магаданской области.

ИА MagadanMedia День памяти и скорби в Магадане

«Этот день разделил судьбы советских людей на «до» и «после», — сказал старший лейтенант, военнослужащий войсковой части 96 454 Владимир Москаленко. — Мы должны хранить память о войне от переписывания и передавать её будущим поколениям».

Возложение цветов также состоялось в местах захоронения ветеранов на Марчеканском кладбище, где находится более 400 могил ветеранов.

ИА MagadanMedia День памяти и скорби в Магадане

Сегодня для жителей Магадана будет открыт музей «Галерея боевой славы», где проводится экскурсия «Дорогами войны». Образовательным учреждениям предлагается привести школьников на беседу «Дети войны».