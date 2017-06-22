Колыма: «Этот день разделил судьбы советских людей на «до» и «после»
Якутск, 22 июня, 2017, 06:07 — ИА Регнум. В столице Магаданской области в День памяти и скорби монумент «Узел памяти» в сквере Победы украсили цветами. Дождь не помешал людям прийти туда и вспомнить не только тех, кто погиб на войне, но и о её участниках, ушедших из жизни уже в мирное время, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Вспоминали страшные годы ветераны, участники боевых действий и вдовы погибших героев. На мероприятии присутствовали также сотрудники правоохранительных органов, активисты общественных патриотических организаций и многие другие, сообщили в пресс-службе думы Магаданской области.
«Этот день разделил судьбы советских людей на «до» и «после», — сказал старший лейтенант, военнослужащий войсковой части 96 454 Владимир Москаленко. — Мы должны хранить память о войне от переписывания и передавать её будущим поколениям».
Возложение цветов также состоялось в местах захоронения ветеранов на Марчеканском кладбище, где находится более 400 могил ветеранов.
Сегодня для жителей Магадана будет открыт музей «Галерея боевой славы», где проводится экскурсия «Дорогами войны». Образовательным учреждениям предлагается привести школьников на беседу «Дети войны».