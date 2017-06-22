Пекин, 22 июня, 2017, 06:08 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс национальной валюты КНР достиг 6,8197 юаней по отношению к доллару США, передает 22 июня агентство «Синьхуа».

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По информации китайской системы расчета курса валют CFETS (China Foreign Exchange Trade System), юань незначительно ослаб на 4 базисных пункта по отношению к курсу на 21 июня.

Отметим, что за последние два месяца национальная валюта Китая значительно укрепилась по отношению к доллару США и вновь взяла курс на снижение. Как утверждают власти Поднебесной, с 2015 года идет структурная реформа методики расчета курса юаня по отношению к доллару. Ее задача — усовершенствовать методику расчета и сделать ее более близкой к сегодняшним реалиям.

В рамках реформы юань претерпевает значительные колебания курса, что многими преимущественно западными экспертами рассматривается как целенаправленная деятельность властей КНР на понижение курса национальной валюты с целью получения экспортных преимуществ. Власти КНР это всячески отрицают. Реформа продолжится как минимум до конца 2017 года.