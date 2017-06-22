Берлин, 22 июня, 2017, 05:58 — ИА Регнум. Немецкие власти не планируют прекращения депортации афганских беженцев, несмотря на ситуацию с безопасностью в Афганистане, передает 21 июня Der NDR.

Mstyslav Chernov Беженцы

Напомним, 31 мая в центре Кабула произошел мощный взрыв недалеко от немецкого посольства, в результате которого погибло свыше 150 человек, около 300 человек пострадали.

В этот день депортацию афганцев отменили, планировалось совершить один рейс.

До сих пор никого из беженцев не отправляли на родину из-за небезопасного там положения.

Но, согласно данным Der NDR, в настоящее время идет подготовка к очередной депортации, которая может состояться 28 июня.

После теракта в Кабуле члены парламентских фракций Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и Зеленых призывали правительство прекратить депортацию беженцев.

За это также выступают все представители правозащитных организаций, которые считают, что в Афганистане царит «опасная и жуткая» атмосфера, а людей нельзя «отправлять на гибель».

Отмечается, что федеральное правительство Германии заказало у итальянской компании Meridiana 15 чартерных рейсов, каждый из которых стоит около €300 тыс.

На сегодняшний день были осуществлены пять рейсов и в общей сложности депортированы 107 афганских беженцев, в том числе рецидивистов.

Власти не исключают увеличение количества депортируемых афганцев.