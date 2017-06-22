Кемерово, 22 июня, 2017, 05:44 — ИА Регнум. Как уточняется, лайнеры авиакомпаний «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии» вылетели из «Домодедово» и должны были приземлиться Кемерово соответственно в 5:40 (01:40 мск), 06:30 (02:30 мск) и 06:55 (02:55).

Travis.af.mil В тумане

Первый рейс был направлен в новосибирский аэропорт «Толмачёво», где успешно совершил посадку. Другие два самолёта продолжают кружить в районе воздушной гавани Кемерово.

Сообщается, что посадке авиалайнеров препятствует плохая видимость в условиях густого тумана.

В справочной службе аэропорта «Алексей Леонов» также сообщили, что на данный момент задерживается вылет и обратных авиарейсов.

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