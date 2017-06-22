Пекин, 22 июня, 2017, 05:49 — ИА Регнум. Пекин и близлежащие к нему районы Китая в ближайшие несколько дней будут под властью мощнейших ливней и ветров, в некоторых районах ожидается даже град, сообщает 21 июня газета «Жэньминь жибао».

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Умеренные ливни накроют большую часть Пекина. Своего пика непогода достигнет 22 июня, сообщает Пекинская метеорологическая служба.

Ожидается, что проливные дожди продержатся до 24 июня, а осадки в общей сложности достигнут 100−150 мм в день в ряде районов. Власти напоминают общественности о мерах безопасности.

«В некоторых районах Пекина дожди достигнут максимальной силы на грани с бедственным», — предупреждает директор Национального метеорологического центра КНР Фан Чун.

В виду того, что мощные дожди поразят также горные районы Пекина, власти предостерегают население от посещения этих мест во избежание схода селевых потоков и оползней.

Напомним, что 2017 год, как и прогнозировали ранее китайские метеорологи, стал во многом аномальным для страны, принеся с собой огромное количество осадков. В некоторых районах страны непогода привела к смерти жителей и разрушению жилищ. Разгул стихии продолжается.