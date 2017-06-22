Казань, 22 июня, 2017, 05:47 — ИА Регнум.

На повестке заседания депутатов Госсовета Татарии, которое состоится 22 июня, 35 вопросов. Из них три касаются избрания судей, а 12 пунктов — это законодательные инициативы других регионов. Также депутаты должны будут рассмотреть до конца инициативу о работе вытрезвителей в регионе и закрепить законом вопрос продовольственной безопасности республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gossov.tatarstan.ru В Госсовете Татарии

Проект закона об исполнении бюджета республики за 2016 год Госсовет РТ сегодня должен рассмотреть сразу во всех чтениях. Кроме того, планируется продлить действие налоговых льгот для ряда категорий компаний на упрощённой системе налогообложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комитет по бюджету, налогам и финансам Госсовета Татарии на заседании 14 июня предложил коллегам поддержать налоговую инициативу Кабмина РТ. Законопроект продлит ещё на год действие налоговых льгот для компаний из сферы строительства, обрабатывающих производств и организаций, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду.

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Также планируется продлить налоговые льготы по налогу на имущество организаций. Данную инициативу, выдвинутую Кабмином РТ, рассмотрели на том же заседании комитета. С 1 января 2018 года предлагается снизить нагрузку для ряда категорий компаний, уплачивающих данный налог. Среди них — торговые комплексы площадью более 2 тыс. кв. м, расположенные в крупных городах региона, технопарки, инновационно-технологические центры. В списке потенциальных льготников — организации, использующие имущество для здравоохранения, физкультуры и спорта, предприятия-авиаперевозчики, научно-исследовательские и конструкторские учреждения, а также садоводческие и дачные некоммерческие объединения.

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Известно, что в рамках сегодняшнего заседания могут быть отклонены две инициативы депутата Госсовета РТ Артёма Прокофьева. Соответствующие рекомендации ранее выдал профильный комитет. Первая инициатива предполагает внесение поправок в ряд федеральных законов и нормативных документов, которые по своей сути являются юридической базой для системы «Платон».

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Второй законопроект касается установления компенсации при уплате взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном фонде собственниками-пенсионерами. Ранее его отказались поддержать глава Татарии Рустам Минниханов и Кабинет министров республики, направившие свои отрицательные отзывы на инициативу.

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Из инициатив других регионов депутаты Госсовета РТ рассмотрят уточнение полномочий муниципалитетов в сфере благоустройства, поправки в закон о госрегистрации недвижимости, введение понятия «трудовое воспитание» и продление сроков замены водительских удостоверений для граждан из СНГ.