Париж, 22 июня, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил 21 июня новый состав кабинета министров, передает Die Tagesschau.

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В новом правительстве теперь 19 министров и 10 государственных секретарей.

Министром обороны стала 54-летняя Флоранс Парли, которая с 2000 по 2002 год была государственным секретарем по бюджету, с 2008 по 2014 год — заместителем генерального директора Air France, а с 2016 — главой подразделения железнодорожной компании SNSF Voyageurs.

Министром по европейским делам при МИД Франции стала 53-летняя Натали Лаузо. Она долгое время работала при дипломатическом ведомстве, в том числе в посольстве Франции в США.

Министром юстиции стала 64-летняя Мишель Беллубе, работавшая с 2013 года в Конституционном совете.

Вышеперечисленные посты трех министров должны были занять члены «Демократического движения», однако из-за скандала внутри своей партии они подали в отставку, не желая впутывать в скандал новое правительство.

Таким образом, Макрону пришлось за короткое время назначить новых лиц на посты глав трех министерств, пишет издание.

Еще одним новым лицом стал 69-летний Жак Мезар из «Радикальной левой партии», который занял пост министра регионального развития.

Первое заседание министров в новом составе состоится 22 июня.