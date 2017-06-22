Вашингтон, 22 июня, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Как сообщил неназванный американский чиновник, инцидент произошёл 21 июня в окрестностях населённого пункта Табка на севере Сирии.

U.S. Navy Американский истребитель

По словам собеседника телеканала, военные коалиции расценили действия сирийского истребителя как возможные намерения нанести удар по расположениям SDF. В связи с этим на перехват был направлен самолёт коалиции, который совершил предупреждающий манёвр, после чего Су-22 изменил траекторию и покинул данный район.

Каких-либо заявлений от официального Дамаска в связи с этим инцидентом на данный момент не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июня истребитель ВВС США F-18А сбил сирийский боевой самолет Су-22 над Эр-Раккой, участвовавший в боевой операции против террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Данные действия в Пентагоне объяснили «самообороной».

После этого Россия прекратила сотрудничество с США по положениям меморандума о предотвращении инцидентов в сирийском небе. В Минобороны также официально сообщили, что теперь все самолёты коалиции в районах действия ВКС России будут сопровождаться средствами наведения российских систем ПВО.