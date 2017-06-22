Берлин, 22 июня, 2017, 05:08 — ИА Регнум. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен хочет остаться на своем посту после проведения парламентских выборов 24 сентября, пишет 21 июня Die ARD.

Bundeswehr-Fotos Танки Бундесвера

Об этом она заявила в своем интервью немецкой телекомпании, а также подчеркнула, что она и канцлер Германии Ангела Меркель — «люди одного поколения».

Несмотря на то, что Урсула фон дер Ляйен подвергается постоянной критике, она держится уверено, пишет издание.

Напомним, в адрес министерства поступает регулярная критика по разным причинам: экспорт вооружений в страны Ближнего Востока, грядущая покупка корветов (военных кораблей), аренда немецкими военными израильских разведывательных беспилотников.

Министра критикуют также за «неэффективное руководство» в связи с задержанием двух военных бундесвера с праворадикальными взглядами, один из которых вел двойную жизнь, зарегистрировавшись ранее как сирийский беженец.

«В настоящее время ситуация с безопасностью меняется с быстрой скоростью, этому способствуют множество факторов: поведение России, террор в Сирии и Ираке, а также в сердце Евросоюза», — отмечает она.

Поэтому фон дер Ляйен «оправдывает действия министерства» и призывает к готовности «тратить больше и делать больше», пишет издание.