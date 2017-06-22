Вашингтон, 22 июня, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Министерство обороны США потратило $94 млн долларов на форму для военных в Афганистане с камуфляжем, не подходящим для ландшафта этой страны, передаёт Newsweek.

Af.mil В камуфляже

Как заявили в комиссии Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction (SIGAR), которая контролирует использование средств, выделенных на восстановление Афганистана, решение Пентагона по снабжению формой афганских военных «не основывалось на оценке её пригодности для условий среды Афганистана».

Отмечается, что деньги были потрачены на камуфляж с лесным принтом, тогда как леса занимают лишь 2% от общей территории страны.

При этом уточняется, что данная расцветка была выбрана для военнослужащих афганскими чиновниками, которым она показалась более привлекательной.

Напомним, с начала 2015 года на территории Афганистана действует миссия НАТО «Решительная поддержка», заявленная как небоевая. В рамках договорённости между Кабулом и командованием Североатлантического альянса в Афганистане находятся около 12 тысяч военных, тренирующих и консультирующих силы безопасности страны.

В июле 2016 года на саммите НАТО было принято решение о продлении миссии альянса в Афганистане на 2017 год.