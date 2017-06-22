Пекин, 22 июня, 2017, 05:00 — ИА Регнум. Китай проведет оценку загрязнения почв по всей стране с целью выработки программы по их восстановлению, результаты которого должны быть видны уже к 2020 году, передает 21 июня газета «Жэньминь жибао» .

JungleNews Загрязнение почвы в Китае

«Исследование призвано установить масштабы загрязнения почвы на сельскохозяйственных угодьях, и как оно влияет на производство фермерской продукции. Его проведение запланировано до конца 2018 года», — заявил представитель Министерства защиты окружающей среды КНР Цю Цивэнь.

Цю заявил, что исследование будет проводиться министерством и еще четырьмя службами и ставит задачу выявить особо загрязнённые точки с целью снижения сопутствующих с их наличием рисков к 2020 году.

Власти КНР уже основали фонд по контролю и восстановлению загрязненных земель на сумму 9,1 млрд юаней ($1,3 млрд).

Отметим, что бурное экономическое и индустриальное развитие КНР привело к серьезным экологическим проблемам. Так, особо остро стоит проблема загрязненности воздуха, особенно в индустриальных центрах страны вроде Пекина и ряда близлежащих к нему провинций. Однако, проблема касается не только воздуха, но и почв, масштаб загрязнения которых Китаю только предстоит оценить.