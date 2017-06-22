Казань, 22 июня, 2017, 04:44 — ИА Регнум.

Татарские энергокомпании привлекут к обеспечению инженерными коммуникациями участка, выделенного фонду помощи дольщикам и заёмщикам «лопнувших» банков. Соответствующее решение было принято республиканским правительством 21 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе НО «Республиканский фонд поддержки».

Pixabay.com Линия электропередачи

Также участок с привлечением опытных компаний будет оснащён необходимой дорожной инфраструктурой. Названия организаций пока не уточняются.

24 июня на расширенном совещании участники обсудят особенности развития участка. В мероприятии примут участие опытные застройщики, которых планируют привлечь в качестве экспертов. После обсуждений будут разработаны финансово-экономические модели застройки территории с учётом всех особенностей проекта.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, участок с кадастровым номером 16:50:000000:15597 площадью 7 599 195 кв. м в Кировском районе Казани передаётся новой организации в качестве имущественного взноса республики. Его должны оформить в течение 30 дней с момента государственной регистрации организации. Документы на госрегистрацию поданы в середине июня 2017 года.

По информации публичной кадастровой карты, разрешённое использование земли — размещение военных организаций, учреждений и других объектов. Планируется перевод в другую категорию использования. Кадастровая стоимость земельного взноса составляет 27 212 413 327,2 рубля.

Напомним, задача новой организации состоит в решении проблем обманутых дольщиков и клиентов, пострадавших от действия и бездействия финансовых, кредитных организаций. Помощь должны получить и вкладчики «лопнувших» с начала 2017 года банков, среди которых — «Татфондбанк», «ИнтехБанк», «Анкор банк» и «Татагропромбанк».

Для этого 11 мая Госсовет РТ принял поправки о выделении в аренду участков без торгов компаниям, которые готовы взять на себя решение проблем данных категорий граждан.

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