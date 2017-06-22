Якутск, 22 июня, 2017, 04:41 — ИА Регнум. Общественник Якутии Антон Васильев, награждённый золотыми часами от главы Якутии, продал этот подарок за 30 тысяч рублей. Из этой суммы 20 тыс. рублей он перевёл матери ребёнка-инвалида, которая сейчас собирает деньги на коляску для него, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото из документации закупки Золотые часы

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Общественник написал в своём Instagramm, что главу республики Егора Борисова обидеть не хотел и золотые часы — самый лучший подарок, но ему они не нужны.

«Спасибо большое Егору Афанасьевичу и простите меня, пожалуйста, за продажу часов. Часы продал замечательному человеку Андрею, за 30 000 рублей. Перевел часть денег (20 000) одной хорошей семье. У Алии два замечательных ребенка. У одного диагноз ДЦП спастическая диплегия. Нужна коляска для особых детей. Такая есть в Новосибирске стоимостью 75 000 рублей. Ломаем стереотип все «моя хата с краю, ничего не знаю». Оказываем помощь, делимся добром», — призвал Антон Васильев.

«Поделился своим подарком с нами, чтобы Алим мог гулять! Спасибо, Антон, за то, что ты есть! Мы очень благодарны. В копилку Алима плюс 20 000 рублей», — прокомментировала поступление средств мама ребёнка-инвалида.

Как сообщало ИА REGNUM, аукцион по продаже часов Антон Васильев объявил сразу после того, как получил подарок от главы Якутии.

«Часы золотые — это не моё. У меня есть часы, подарок от брата. А что делать с золотыми часами, не знаю. Я не политик. Романтик-доброволец я. Для меня это обычные часы. Передавать сыну, как подарок, и хранить — тоже не мое», — написал общественник в комментарии к аукциону.