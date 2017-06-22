Улан-Удэ, 22 июня, 2017, 04:23 — ИА Регнум. Постоянный туристический поезд Пекин — Улан-Батор — Улан-Удэ может совершить свой первый рейс уже в октябре 2017 года. Об этом сообщил врио главы Бурятии Алексей Цыденов, выступая на совещании руководителей туристских администраций России, Монголии и Китая.

Egov-buryatia.ru В Бурятии проходят мероприятия в рамках Второго совещания руководителей туристских администраций России, Монголии и Китая

По его словам, этот проект уже обсуждался с главой РЖД Олегом Белозеровым, и госкомпания заинтересовалась запуском регулярного туристического поезда.

«Мы предлагаем проект — туристический поезд. Планируем запустить его уже в октябре. Чтобы после всех проведенных мероприятий, через два месяца он сделал свой первый рейс. Поезд пойдет из Пекина через Улан-Батор в Улан-Удэ», — прокомментировал Алексей Цыденов.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, Алексей Цыденов отметил, что в настоящее время в Бурятии ведется активная работа по повышению транспортной доступности, в частности, планируется запуск чартерных рейсов из-за рубежа.

«Сейчас на территории аэропорта «Байкал» строится вторая взлетно-посадочная полоса. После завершения работ мы ожидаем появления новых международных рейсов», — подчеркнул врио главы региона.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии проходят мероприятия в рамках Второго совещания руководителей туристских администраций России, Монголии и Китая. 21−23 июня пройдут деловые встречи и презентация туристического потенциала региона.

По данным Ростуризма, туристический поток из Монголии и Китая в Россию вырос за 2016 год на 38% и 15% соответственно, число россиян, посетивших соседние страны, выросло на 25% и 31% соответственно.