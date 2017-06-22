* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, 22 июня, 2017, 04:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абали считает уничтожение соборной мечети в Мосуле признанием поражения со стороны террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт агентство Reuters.

Faisal Jeber Мечеть ан-Нури в Мосуле

«Подрыв мечети ан-Нури и минарета аль-Хадба — официальное заявление об их поражении», — заявил иракский премьер.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня стало известно об уничтожении главной мечети Мосула и её минарета.

В иракской армии сообщили, что мечеть была взорвана террористами в тот момент, когда военные закрепились в 100 метрах от неё.

Между тем, исламисты отвергли свою причастность к произошедшему, обвинив в разрушении мечети авиацию США. В международной коалиции, возглавляемой Соединёнными Штатами, однако, заявили, что бомбардировка данного района не осуществлялась.