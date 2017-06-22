Пекин, 22 июня, 2017, 04:29 — ИА Регнум. В Китае стартовал проект, призванный продемонстрировать собранные воедино исторические сведения, добытые во время экспедиций в Южно-Китайском море с конца 1950-х годов, передает 21 июня агентство «Синьхуа».

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"Исследователи соберут и обработают различные сведения и материалы, добытые за все основные океанические экспедиции в Южно-Китайское море и его остова и рифы», — заявил заместитель руководителя Института океанологии Южно-Китайского моря при Китайской академии наук Лун Лицзюань.

Проект входит в одну из 14 исследовательских программ, одобренных Министерством науки и технологий КНР на 2017 год. Он призван заглянуть вглубь ресурсов, окружающей среды и изменений, связанных с Южно-Китайским морем и его островами.

В проекте примет участие более 193 ученых из 10 исследовательских институтов и университетов Китая, которые специализируются на изучении морских обитателей, экологии, рыбоводстве и геологии.

Напомним, что китайская научная общественность проявляет особый интерес к Южно-Китайскому морю. В течение 2017 года было проведено несколько экспедиций, совершивших ряд бурений подводного грунта для изучения его состава. Интерес вызван не только научным, но геополитическим интересом. Китай всячески стремится доказать принадлежность островов в Южно-Китайском море китайской части Евразии, а значит и право на владение ими.