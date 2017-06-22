Якутск, 22 июня, 2017, 04:09 — ИА Регнум. 20 июня в Якутске состоялся республиканский Гражданский форума-2017. Около 600 представителей общественных и некоммерческих организаций, ТОС — Туолбэ, общественных советов, гражданских активистов, представителей органов государственной и муниципальной власти, бизнеса и СМИ Якутии приняли участие в его работе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Якутии

На форуме выступил гость, президент Общенационального Союза некоммерческих организаций РФ Александр Айгистов, который отметил эффективную работу властей Якутии, лично главы Егора Борисова с гражданским обществом. Наиболее ярким примером стало строительство Дома общественных организаций в Якутске. По сведениям Айгистова, в стране работают 145 тысяч социально ориентированных НКО, большинство из них без крыши над головой. Опыт Якутии в этом смысле должен стать «первой ласточкой и колоссальным примером для других регионов».

Другое решение главы региона — о создании в Якутии единого министерства по развитию институтов гражданского общества — общественник сравнил с появлением «агрегатора для развития гражданского общества». Создание единого портала социальных услуг также не имеет аналогов в России.

«Якутия находится в авангарде развития гражданского общества. Мы приветствуем всё, что делается здесь, этот уникальный опыт, и вместе со всей страной будем учиться у республики», — сообщил Александр Айгистов.

За последние годы в республике выстроена система поддержки некоммерческих организаций в виде предоставления субсидий, грантов, финансирования мероприятий с участием социально ориентированных НКО. Всего на эти цели из республиканского бюджета направлено более 3 млрд. рублей, при этом львиная доля этих средств выделена за последние два года, в 2015—2016 годах.

На форуме глава региона выступил с новыми инициативами по поддержке общественных движений. Также Егор Борисов поручил правительству республики продумать варианты предоставления налоговых льгот некоммерческим организациям, а также предоставления общественным структурам отдельных помещений в муниципальных образованиях, оказания им поддержки при оплате аренды и коммунальных услуг.