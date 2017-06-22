Брюссель, 22 июня, 2017, 03:54 — ИА Регнум. Как сообщается, задержания были проведены в ходе спецоперации в коммунах Кекельберге, Андерлехте и Моленбеке.

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По данным полиции, все четверо задержанных лиц регулярно общались с устроившим взрыв на вокзале мужчиной. По месту их проживания были проведены обыски.

22 июня задержанные будут доставлены на допрос к судебному следователю, после чего будет принято решение о том, помещать ли их под арест.

Как передавало ИА REGNUM, вечером 20 июня полиция нейтрализовала мужчину с поясом смертника на Центральном вокзале Брюсселя. Незадолго до этого на территории вокзала произошёл небольшой взрыв, в результате которого никто не пострадал. Мощное взрывное устройство, которое тот имел при себе, не сработало.

Медиками были приложены усилия, чтобы спасти мужчину, однако полученные им ранения были несовместимы с жизнью.

В ходе расследования было установлено, что террористом был проживающий в брюссельской коммуне Моленбек 36-летний уроженец Марокко. В ходе обыска в доме мужчины были найдены взрывчатые вещества.

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