Вашингтон, 22 июня, 2017, 03:37 — ИА Регнум. «В настоящее время у меня нет объявления на этот счёт», — сказала Уолтерс в ответ на вопрос журналистов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Напомним, 21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что конкретных договорённостей о встрече или приготовлений пока нет. По его словам, в Кремле исходят из того, что главы России и США будут присутствовать на саммите, а следовательно, они «так или иначе встретятся в той или иной форме» в рамках мероприятия.

Отвечая на вопрос о возможных помехах в достижении договорённостей о встрече двух лидеров, Песков заверил, что «никаких проблем здесь нет» и при необходимости в Кремле всё успеют.

Саммит «Большой двадцатки» состоится в немецком Гамбурге 7−8 июля. Как ожидается, в мероприятии примут участие порядка 10 тысяч делегатов и журналистов.