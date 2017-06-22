Вена, 22 июня, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц считает необходимым закрывать детские сады для детей из мусульманских семей. Об этом он заявил, выступая в венском дискуссионном клубе, организованном изданием Kurier.

Henrik Hansson — Globaljuggler Дети

«Разумеется, они нам не нужны. Мусульманских детских садов у нас быть не должно», — отметил Курц на вопрос ведущего о том, считает ли он необходимым закрывать подобные учреждения.

По словам главы МИД Австрии, негативной стороной существования таких детских садов является том, что они изолированы от основной части общества как в культурном, так и в языковом плане.

В то же время данные учреждения хотят получать финансирование за счёт австрийских налогоплательщиков, подчеркнул министр.

Как считает Курц, сохранение мусульманских детских садов является неразумным подходом для Австрии, поскольку это препятствует интеграции детей в общество с самого раннего возраста.

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