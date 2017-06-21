Сергиев Посад, Московская область, 22 июня, 2017, 02:39 — ИА Регнум. По информации ведомства, в больницу были доставлены восемь человек. Позднее одна женщина скончалась.

Цитата из к/ф «Самогонщики». Реж. Леонид Гайдай. 1961. СССР Алкогольный суррогат

По сообщениям СМИ, количество пострадавших ещё может возрасти. В настоящее предпринимаются меры по розыску других местных жителей, употреблявших этот же алкоголь.

Напомним, в начале июня ранее Роспотребназор обнародовал статистику, свидетельствующую о значительном снижении продаж алкоголя в России за последние годы. По данным ведомства, за период 2009—2016 годов крепкие напитки стали покупать меньше в среднем на 40%.

Так, в 2011 году в стране было продано почти 1,51 млрд литров водки и ликёроводочной продукции, а в 2016 году — 930 млн литров. Среднее годовое потребление также существенно снизилось: с 10,9 литра до 6,6 литра на человека.

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