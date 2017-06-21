Москва, 22 июня, 2017, 02:37 — ИА Регнум. Визит президента Украины Петра Порошенко в Вашингтон лишь подтвердил его наличие на политической сцене. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил политолог, член-корреспондент Академии военных наук РФ Сергей Судаков.

President.gov.ua Пётр Порошенко

Читайте также: «Трамп продемонстрировал пренебрежение к Порошенко»

«Сейчас огромное количество проблем накопилось у Трампа внутри страны. Ему, так или иначе, нужно выруливать эту ситуацию с колоссальной русофобией, с колоссальным скандалом, который у него происходит со СМИ. Я соглашусь с тем, что это брошенная кость для Сената и Конгресса, и она удачно брошена», — отметил политолог.

«Самое главное, что происходит сейчас, это подготовка к G20. Здесь очень важно посмотреть с какими условиями Трамп будет выходить на переговоры с Путиным, — добавил Сергей Судаков. — Порошенко подтвердил своё наличие на политическое сцене».

Как сообщало ИА REGNUM, встреча двух президентов не по полноценному протоколу состоялась в минувший вторник, 20 июня. Длилась она всего шесть минут. Совместных заявлений Дональда Трампа и Петра Порошенко после неё не последовало.