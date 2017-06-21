Вашингтон, 22 июня, 2017, 02:09 — ИА Регнум. В частности, продлено действие исполнительного указа президента США от 2008 года, который касается производства оружейного ядерного топлива, а также указа от 2010 года, связанного с ядерными испытаниями КНДР и уничтожением южнокорейского судна, в результате которого погибли 46 моряков.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Кроме этого, продлены последующие указы о дополнительных санкциях против Пхеньяна от 2011, 2015 и 2016 годов.

Напомним, днём ранее в американских СМИ со ссылкой на источники появлялась информация, что разведка США не исключает проведения Северной Кореей в ближайшее время очередного, уже шестого по счёту, ядерного испытания.

Как отмечалось, спутниками-шпионами США впервые за последние несколько недель была зафиксирована «новую активность» на испытательном полигоне в КНДР.

21 июня посол КНДР в Индии Ке Чхун Ён заявил, что Пхеньян готов ввести мораторий на ракетно-ядерные испытания при условии полного прекращения американских масштабных военных учений.

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