Флинт, США, 22 июня, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Федеральное бюро расследований США рассматривает нападение на сотрудника полиции в аэропорту в штате Мичиган как террористический акт. Об этом сообщил представитель ведомства Дэвид Гелиос, передаёт ABC News.

Robert Harder Нож

Как сообщается, подозреваемый в настоящее время находится под стражей. Уточняется, это гражданин Канады по имени Амор Фтухи, на территорию США мужчина прибыл легально. Других подробностей о личности подозреваемого не приводится.

Пострадавший сотрудник полиции, лейтенант Джефф Невилл, госпитализирован с колотым ранением в шею. Его состояние оценивается как стабильное.

Как передавало ИА REGNUM, инцидент произошёл 21 июня в международном аэропорту Бишоп, расположенном в городе Флинт. Как установлено на данный момент, злоумышленник зашёл в общественный туалет, где оставил свою сумку, а затем выбежал оттуда с ножом и с криками «Аллаху Акбар» нанёс удар полицейскому в шею.

По словам представителя ФБР, мужчина также выкрикивал: «Вы убили людей в Сирии, Ираке и Афганистане», «Мы все умрём».

Нападавшего удалось задержать. В здании аэропорта было проведена эвакуация, работа воздушной гавани на данный момент приостановлена.