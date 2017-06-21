Мосул, Ирак, 22 июня, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Как заявил официальный представитель коалиции полковник Джон Дорриан, на момент произошедшего силами коалиции не осуществлялась бомбардировка данного района.

Соборная мечеть ан-Нури. Фотография 1932 года

Напомним, 21 июня стало известно об уничтожении главной мечети Мосула ан-Нури и её минарета.

В иракской армии сообщили, что мечеть была взорвана боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в тот момент, когда военные закрепились в 100 метрах от неё.

Между тем, исламисты отвергли свою причастность к произошедшему, обвинив в разрушении мечети авиацию США.