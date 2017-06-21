Бухарест, 22 июня, 2017, 01:23 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Румынии Дачиан Чолош заявил, что отставка Сорина Гриндяну является «европейской премьерой». «Поддержав сегодняшний вотум недоверия, правящие партии официально признали, что не в состоянии управлять страной. Отставка Сорина Гриндяну — это европейская премьера, которую невозможно объяснить ни одному иностранному партнеру», — сказал он.

Partidul Social Democrat Ливиу Драгня

Чолош добавил, что речь идет об опасной политической авантюре и создании системы управления государством, основанной на воле одного-единственного человека — председателя Социал-демократической партии (СДП) Ливиу Драгни. Экс-премьер отметил, что политический кризис уже оказывает видимое негативное влияние на экономику — на курс лея, «не говоря уже о сигналах от бизнеса, инвесторов и международных партнеров, которые с удивлением наблюдают за политическими потрясениями в Бухаресте».

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску считает, что вотум недоверия — «это фарс, посредством которого внутренние проблемы СДП перенеслись на государственные учреждения». «СДП следует отправить в оппозицию», — уверен Бэсеску. Политическая система страны, по его словам, напоминает режим коммунистической Румынии времен Николае Чаушеску. «В правительстве Драгня работает непосредственно с министрами Гриндяну, в парламенте есть только один голос — его. В агентствах, на местах, происходит только то, чего хочет СДП», — сказал Бэсеску.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Румынии 21 июня проголосовал за вотум недоверия в отношении правительства Сорина Гриндяну. Вотум недоверия был выдвинут правящей коалицией во главе с социал-демократами, которые в прошлом году и сформировали правительство Гриндяну.

В середине июня правящая в Румынии Социал-демократическая партия потребовала от Гриндяну уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новое правительство. Когда он отказался, социал-демократы и их союзники по коалиции — Альянс либералов и демократов — лишили его политической поддержки, и все министры, представляющие эти партии в правительстве ушли в отставку. А отказавшийся подчиняться решению партии Гриндяну был исключен из СДП.