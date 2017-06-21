Вашингтон, 22 июня, 2017, 01:17 — ИА Регнум. США и Китай 21 июня начали свой первый диалог по безопасности в Вашингтоне после избрания Дональда Трампа президентом США, передает агентство «Синьхуа».

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Член Госсовета КНР Ян Цзечи выступил сопредседателем в рамках двустороннего диалога совместно с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Член Центральной военной комиссии КНР Фан Фэнхуэй также принял участие в переговорах.

Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан отметил, что Китай будет совместно с США трудиться на развитие диалога в области дипломатии и безопасности, который является одним из важнейших механизмов, выработанных во время встречи Председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа на ранчо второго во Флориде, прошедшей в апреле 2017 года.

Помимо центральных заявленных тем также обсуждались вопросы экономики, правоохранительной системы, кибербезопасности, а также культурных и общественных обменов.

Напомним, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США в начале 2017 года, отношения между КНР и США резко обострились. Позже, после телефонного разговора и личной встречи лидеров двух стран, накал конфронтации резко снизился, однако не сошел на нет. Корабли ВМФ США периодически вторгаются в воды близ островов в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, которые Китай считает своими. Кроме того, масла в огонь подлила развертка американской системы ПРО в Южной Корее якобы в целях сдерживания Северной Кореи.