Пекин, 22 июня, 2017, 01:00 — ИА Регнум. Коммунистические партии Китая и Кубы в результате встречи в Пекине 21 июня высокопоставленных партийных деятелей договорились укрепить двусторонние связи, передает агентство «Синьхуа».

Китай — Куба

Член Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК Лю Юньшань встретился с главой комитета по международным делам ЦК Компартии Кубы Хосе Рамоном Балагером.

Лю заявил, что КПК ценит традиционную дружбу между двумя странами, а руководители с двух сторон в свое время проложили тропу для развития отношений между партиями и странами.

Отношения между партиями двух стран является важной компонентой в отношениях между государствами, заявил Лю.

Лю также отметил, что Китай твердо поддерживает стремление Кубы следовать по социалистическому пути и будет укреплять межпартийные обмены наряду с практическим сотрудничеством с Кубой, чтобы принести пользу партийному строительству и национальному развитию двух стран.

Одобряя обмены между странами в деле партийного строительства и государственного управления Балагер отметил, что Куба восхищается управляющим потенциалом КПК и развитием Китая, в связи с чем Куба упрочит партийные обмены и двусторонние отношения с Китаем.

Напомним, что 3 июня в прибрежном городке Регла прошли празднования в честь 170-летия присутствия китайцев на Острове Свободы. В празднествах принимали участие и делегаты из Китая. Кроме того, государства связывает и общая декларируемая идеология.