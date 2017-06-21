В здании поликлиники в Москве произошёл пожар
Москва, 22 июня, 2017, 00:39 — ИА Регнум. По информации агентства, поздно вечером 21 июня поступило сообщение о задымлении в административном здании, расположенном по адресу: улица Москворечье, 6.
Pixabay.com
Пожар
Прибывшие на место спасатели установили, что в подвальном помещении здания произошел пожар площадью 15 квадратных метров. В течение примерно получаса возгорание было ликвидировано.
Согласно открытым источникам, по указанному адресу располагается поликлиника №1 клинической больницы №85.
По данным МЧС России, пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания в настоящее время выясняются.
Читайте также:
После пожара в больнице Екатеринбурга возбуждено уголовное дело
Ущерб от пожара в детской больнице в Твери оценивается в 337 млн рублей