Москва, 22 июня, 2017, 00:39 — ИА Регнум. По информации агентства, поздно вечером 21 июня поступило сообщение о задымлении в административном здании, расположенном по адресу: улица Москворечье, 6.

Pixabay.com Пожар

Прибывшие на место спасатели установили, что в подвальном помещении здания произошел пожар площадью 15 квадратных метров. В течение примерно получаса возгорание было ликвидировано.

Согласно открытым источникам, по указанному адресу располагается поликлиника №1 клинической больницы №85.

По данным МЧС России, пострадавших в результате инцидента нет. Причины возгорания в настоящее время выясняются.

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