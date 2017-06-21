* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, 22 июня, 2017, 00:26 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обвиняет авиацию США в уничтожении мечети ан-Нури в иракском Мосуле, передаёт Agence France-Press.

Faisal Jeber Мечеть ан-Нури в Мосуле, Ирак

По информации агентства, соответствующее заявление исламисты распространили после того, как в пресс-службе армии Ирака заявили, что именно боевики подорвали мечеть. Согласно данным иракских военных, подрыв был осуществлён, когда армия продвинулась вглубь Мосула.

Официальных комментариев от американской стороны в связи с данными заявлениями на текущий момент не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня стало известно об уничтожении главной мечети Мосула ан-Нури и её минарета. В иракской армии сообщили, что мечеть была взорвана боевиками в тот момент, когда военные закрепились в 100 метрах от неё.

Произошедшее представители иракских властей уже назвали «историческим преступлением».