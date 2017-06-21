Санкт-Петербург, 22 июня, 2017, 00:22 — ИА Регнум. В день 76-й годовщины начала Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области возложат цветы у воинских мемориалов и на кладбищах, зажгут свечи в память о жертвах войны и блокады, а также с воинскими почестями перезахоронят останки красноармейцев и военных летчиков, отдавших свои жизни ради Победы над врагом.

Gov.spb.ru Члены экипажа самолета Пе-2, останки которых захоронят в Петербурге 22 июня 2017 г

Ровно в четыре часа утра 22 июня активисты молодежных объединений и просто жители Петербурга станут участниками Всероссийской акции «Свеча памяти». За полчаса до этого люди соберутся у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы в Московском районе Северной столицы. Они будут держать в руках горящие свечи, а представители общественного движения «Волонтеры Победы» выложат на площади огненную надпись «1941 ПОМНИМ», возложат цветы к монументу и почтут память погибших минутой молчания.

Акция «Свеча памяти» пройдет в ночь на 22 июня по всей России и в других странах.

В 04:00 петербуржцы придут со свечами и к мемориалу «Блокадная полынья». Здесь, на набережной Фонтанки, у дома 21, жители окруженного врагом города в лютые блокадные зимы набирали пресную воду. Одновременно у мемориала загорятся 1418 свечей — по числу дней, которые продлилась начавшаяся 22 июня 1941 года Великая Отечественная война.

Главная официальная церемония в День памяти и скорби состоится в 11:00 на Пискаревском мемориальном кладбище на проспекте Непокоренных. Руководители исполнительной и законодательной власти города, члены Правительства Санкт-Петербурга, депутаты Законодательного собрания, представители других государственных органов в ходе траурной церемонии возложат венки и цветы у вечного огня.

Торжественно-траурная церемония пройдет в это же время и у мемориала жертвам блокадного Ленинграда на Серафимовском кладбище (Заусадебная ул., 33), где похоронено свыше 100 тысяч человек, погибших и умерших во время блокады. Сюда придут ветераны и блокадники, представители городского правительства и районных властей, депутаты Госдумы и Законодательного собрания Петербурга.

Спустя 76 лет после начала войны и через 72 года после Победы в России продолжают находить и с почестями предавать земле останки защитников Родины, павших в годы войны.

22 июня в 15:00 на воинском мемориале «Кондакопшино» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга состоится торжественно-траурная церемония захоронения останков 49 бойцов Красной армии, обнаруженных в ходе поисковых работ 2015−2016 годов в этом же районе, где шли бои за Ленинград.

Удалось установить имена только двух красноармейцев: Николая Семеновича Гаврилова и Ивана Ивановича Куракина. Они и их боевые товарищи, остающиеся неизвестными солдатами той войны, сложившими головы в бою с врагом, будут захоронены с полагающимися героям воинскими почестями.

В церемонии примут участие ветераны, представители власти, члены поисковых отрядов, школьники, участники клубов военно-исторической реконструкции, а также жители и гости Петербурга.

Двумя часами ранее, в 13:00, на территории Южного воинского кладбища (пересечение улиц Червонного казачества и Краснопутиловской) пройдет церемония захоронения останков членов экипажа пикирующего бомбардировщика Пе-2, сбитого под Нарвой 26 марта 1944 года. Место гибели военных летчиков в болотистой местности поисковики из Эстонии нашли еще в 2014 году.

По номерам двигателей установили номер самолета, и по архивам — имена членов экипажа: командир Павел Кузнецов, штурман Константин Рогов, стрелок-радист Афанасий Фадеев. Их останки после долгих дипломатических согласований были переданы в Россию, здесь же нашлись и родственники всех троих погибших. Как выяснилось, одна семья проживает в Кировском районе Петербурга, две — в Московской области. Все они приедут на церемонию прощания 22 июня.

В церемонии также примут участие глава администрации Кировского района Петербурга Сергей Иванов, мэр города Нарва Тармо Таммисте, депутаты и представители ветеранских общественных организаций. Летчиков похоронят под залпы почетного караула и музыку военного оркестра.

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В Ленинградской области центром торжественно-траурных мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби, станет город воинской славы Луга, ставший в годы войны центром партизанского края. В памятных мероприятиях примет участие губернатор региона Александр Дрозденко.

В полдень состоится церемония возложения цветов и венков к мемориальному комплексу «Лужский рубеж». Затем цветы будут возложены к мемориалу на Лысой горе и к мемориалу «Партизанская слава» на Ленинградском шоссе.

В лужском Доме культуры пройдет встреча губернатора Ленинградской области с ветеранами. Отдельно глава региона встретится с Героем Советского Союза подполковником Александром Семеновым, которому 21 июня 2017 года исполнилось 95 лет.