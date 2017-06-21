София, 22 июня, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Болгарское правительство одобрило привлечение ВВС Италии к исполнению задач по охране воздушных границ республики, сообщает пресс-служба Совета министров Болгарии.

Adrian Многоцелевой истребитель Eurofighter Typhoon

Как уточняется, совместная миссия ВВС двух стран будет осуществляться в период с 15 июля по 15 октября и станет частью мер по гарантированию безопасности стран восточного фланга НАТО. Миссия будет осуществлена в соответствии с планами и процедурами Интегрированной системы НАТО по противовоздушной и противоракетной обороне (NATINAMDS).

В рамках исполнения задачи на авиабазу «Граф Игнатиево» в Болгарии будут передислоцированы четыре многоцелевых истребителя Eurofighter Typhoon итальянских ВВС и свыше 100 человек персонала.

На период миссии итальянские самолёты будут осуществлять дежурство в воздушном пространстве Болгарии, вести визуальное наблюдение и сопровождение и при необходимости подниматься на перехват воздушных судов. Болгарская авиация продолжит исполнять свои обязанности по несению дежурства в системе NATINAMDS.

Напомним, что принятые парламентом Болгарии поправки в Закон об обороне и вооружённых силах, позволяющие привлекать авиацию стран НАТО к охране воздушных границ страны, в 2016 году стали основанием для отставки с поста командующего ВВС Болгарии генерала Румена Радева, который позднее одержал победу на президентских выборах и теперь занимает пост главы государства.

В 2016 году Румен Радев высказывался категорически против подобного взаимодействия со странами-партнёрами по НАТО заявляя, что это поставит болгарских лётчиков в унизительное положение. Генерал отказался признавать решение Народного собрания и в связи с этим покинул пост командующего.

Предшественник Румена Радева на президентском посту Росен Плевнелиев неоднократно высказывался о том, что страна должна двигаться в направлении модели так называемой «умной обороны», подразумевающей взаимодействие в военной сфере с соседними государствами региона. По его словам, это было бы наилучшим решением при ограниченных финансовых ресурсах, которыми располагает Болгария.

В качестве возможного варианта при предыдущем правительстве обсуждался и пример прибалтийских стран, которые не располагают своими собственными ВВС, а их воздушная оборона на протяжении уже многих лет осуществляется альянсом.

В настоящее время властями Болгарии озвучиваются намерения модернизировать свою военную авиацию, вместе с тем позиция нынешнего руководства республики по вопросам взаимодействия в данной сфере с другими странами Североатлантического альянса остаётся до конца неясной.