Уфа, 21 июня, 2017, 23:58 — ИА Регнум. В Башкирии первые мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, будет начались сегодня, 21 июня, последние акции завершатся поздно вечером 22 июня. Как заявили ИА REGNUM представители поискового движения, в этот день жители республики могут не только почтить память павших в боях и всех погибших в годы Великой Отечественной войны, но и заполнить заявку на розыск информации о своем родственнике.

Екатерина Некрасова ИА REGNUM Народный памятник в сквере имени Гастелло

В Уфе и не только

Памятные мероприятия начались 23:00 местного времени с акции «Свеча Памяти». Так, в Дёмском районе Уфы молодежь и представители старших поколений пришли в сквер 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии, чтобы выложить из свеч и зажечь звезду перед стелой в память о павших героях.

22 июня в 10 часов утра в парке им. В.И. Ленина Министерство молодежной политики и спорта Башкирии совместно с ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ» 22 июня проводит митинг с возложением цветов к памятнику Александру Матросову. Участники мероприятия — ветераны, воспитанники военно-патриотических клубов, кадеты, курсанты, активисты детских и молодежных общественных организаций, жители городов и районов республики.

В память о 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941−1945 годов Национальный музей республики объявил о проведении во всех государственных и муниципальных музеях республиканской музейной акции «Единый Урок Мужества в музеях» которая с 11 до 12 часов одновременно во всех музеях-участниках.

В полдень в парке Победы состоится акция «Помним…». Началом акции станет митинг, в котором примут участие ветераны, представители мэрии Уфы, волонтеры, воспитанники военно-патриотических и подростковых клубов. Мероприятие завершится минутой молчания, после которой участники возложат цветы к Вечному огню.

Митинги с возложением цветов также запланированы в Калининском районе: в деревне Федоровке у памятника павшим воинам, в сквере имени Николая Гастелло и у камня памяти в парке «Первомайский».

Мероприятия пройдут во всех административных и муниципальных районах Башкирии. Одно из самых поздних запланировано в Мелеузе — 22 июня, в День памяти и скорби, на Центральной площади города состоится большое мероприятие, на которое к 22:00 приглашают всех тех, кто помнит о мелеузовцах — участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла и гордится их подвигом.

Искать и находить

Судьбы участников Великой Отечественной войны, не вернувшихся с полей сражений, по запросам родных уточнят активисты регионального отделения «Поискового движения России» в Башкирии в рамках акции «Живая Память». Заполнить заявку на розыск информации о своем родственнике жители Уфы смогут 22 июня: мобильная приемная поисковиков будет работать в Парке Победы на Аллее Памяти. Консультировать всех желающих с 10:00 и до 16:00 будут участники проекта «Поискового движения России» «Судьба солдата» — активисты отрядов «Обелиск», «Ватан» и школьники из отряда «Памяти достойны». Посетители парка смогут на передвижной выставке увидеть артефакты, найденные поисковиками на полях сражений, любителям фотографироваться будет предоставлена возможность запечатлеть себя в военной форме, с муляжами оружия времен Великой Отечественной войны.

В Башкирии акция проводится с 2009 года: за 8 лет по обращениям родственников установлены судьбы более трёх тысяч защитников Отечества. В республике постоянно действуют три центра по приему и обработке заявок: два в Уфе и один в Дуванском районе.

Как сообщил ИА REGNUM руководитель регионального отделения «Поискового движения России» в Башкирии Владимир Волков, в республике очень много тех, кто желает узнать о судьбе своих близких, пропавших во время войны, не мало и тех, кто хочет им помочь. Волонтеры всех возрастов, от юных до пожилых, кропотливо исследуют каждую находку, каждый документ. Отработаны уникальные методики, накоплен востребованный опыт, иногда удаётся прочитать, казалось бы, совершенно нечитаемую надпись. За каждой строчкой, подчас за каждым словом, стоит чья-то оборванная войной жизнь, и горячая, искренняя скорбь родственников, не перестающих помнить, ждать и надеяться. В особо сложных случаях поисковики обращаются к тем, кто стал признанным авторитетом в работе с документами и находками, например, к уфимцу Ильдару Гайнанову.

Большим подспорьем стали архивы немецких лагерей для военнопленных. Из карточек на советских военнопленных можно узнать не только имя и фамилию, год рождения солдата, но и цвет глаз и волос, и другие данные. На части карточек есть фотографии военнопленных. Порой это единственная сохранившаяся фотография того, кого нет в живых уже более семидесяти лет. Родственники с волнением вглядываются в эти фото, визуально знакомятся с тем, кого ждали несколько поколений семьи, находят фамильные черты и не могут, не хотят скрыть слёз, слёз радости и скорби.

Катюша-Катифа

Особенностью для Башкирии является проблемы написания тюркских имён и фамилий, одно и то же имя может иметь разные варианты написаний. Считающаяся не самой несложной фамилия Резяпов может быть записана как Рязапов, Рязяпов, Ризяпов, имеются и другие варианты. Есть сложности с написанием названий населенных пунктов, названием самой республики, с именами родственников.

Одна из историй, рассказанных Владимиром Волковым: в Дуванском районе искали родственников солдата с русским именем Михаил, искали и не могли найти. В документе имя жены было записано как «Катиша», поисковики сначала решили, что это «Катюша», уменьшительная форма от Екатерины, но среди Екатерин жены Михаила так и не нашлось. Поисковики проделали гигантский труд, искали среди всех женщин, в имени которой была буква «Ка». Катюшей оказалась женщина с тюркским именем Катифа. Радость узнавания и острая боль утраты, как будто не было этих десятилетий, как будто погиб Михаил совсем недавно. И всё-таки — радость. Радость и чувство выполненного долга. Каждая семья должна знать, как и где погибли все, кто в эту семьи входит. Именно входит, а не входил, потому что семья — это навсегда, и время над семейными узами не властно.

Сами себе поисковики

Не все уфимцы обращаются к поисковикам. «Мы нашли своих родственников с помощью интернета, искали на разных сайтах и нашли. Дополнительным стимулом к поискам стало наше желание наиболее полно представить нашу семью на шествии Бессмертного полка. Мы разыскали двух родственников, осталось найти еще двух, и тогда мы будем знать обо всех наших близких, ушедших на фронт Великой Отечественной», — поделились члены дружной семьи Рязяповых.

Иногда поиски не приносят видимых результатов, и все же даже самая малость может до глубины души тронуть родственников пропавших без вести солдат. «Отец нашей мамы считается пропавшим без вести. Без особой надежды, лишь для того, чтобы упокоить старенькую маму, мы начали поиски в интернете, и нашли фотографию листа с данными военкомата об убывших на фронт. Для нашей мамы это значило многое, очень многое, это не передать. Да и мы, которым уже за сорок, не видевшие своего деда, не смогли сдержать слёз. Попутно узнали ещё о двоюродных и троюродных братьях деда, их деревнях, откуда они ушли воевать — этих деревенек уже нет на карте. Всё печально, но память сердца сильнее печали и скорби. Это живое, и это с нами навсегда», — рассказали взрослые внуки погибшего в 1942 году Георгия Медведева.

Великая Отечественная война унесла жизни более 300 тысяч уроженцев Башкирии.