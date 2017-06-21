Варшава, 21 июня, 2017, 23:33 — ИА Регнум. 21 июня на стадионе «Стадион имени маршала Юзефа Пилсудского» был разыгран матч 2-го тура группового этапа Чемпионата Европы U21 между сборными Германии и Дании. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу немцев.

Ailura Надим Амири

На 53-й минуте форвард «РБ Лейпцига» Дэви Зельке открыл счет великолепным ударом в дальнюю «шестерку» из-за пределов штрафной — 1:0.

Через 20 минут опорный защитник «Фрайбурга» Марк-Оливер Кемпф удвоил преимущество немцев после ассиста Максимилиана Мейера — 2:0.

На 80-й минуте Надим Амири довел счет до разгромного — 3:0. Ассистом отметился Дэви Зельке.

Статистика матча (Германия/Дания)

Удары 15/9

Удары в створ 9/6

Владение 55%/45%

Фолы 14/17

На данный момент Германия идет на первом месте с 6-ю очками. Дания осталась на последнем месте без очков.

Составы на матч:

Германия: Поллерсбек, Толян, Герхардт, Штарк, Кемпф, Мейер, Дауд, Арнольд, Гнабри, Вайзер, Зельке.

Дания: Хойбьерг, Хольст, Машко, Банггор, Блаабьерг, Норгард, Хюльсагер, Кристинсен, Ньилсен, Дулунд, Ингварстен.

Главный арбитр матча: Сердар Гоезуебуейюк.

Предупреждения: Кристинсен — 13, Дулунд — 46, Банггор — 63, Юнг — 76, Толян — 84, Штарк — 90+2.

Голы: Зельке 53 — 1:0, Кемпф 73 — 2:0, Амири 80 — 3:0.